投资焦点：朝鲜局势风云突变 股市投资者严阵以待更多冲击

资料图片：2016年12月，美国纽约，纽交所外的华尔街标志牌。

路透伦敦8月11日 - 本周美国与朝鲜大打口水仗触发全球股市遭遇美国总统大选以来的最大跌幅，投资者不禁要问，还有多少不可预知的冲击在等着震撼全球市场。

虽然迄今为止鲜有迹象表明投资者在防范市场大跌，但一些人认为当前环境掩盖了潜在的风险。

“每一天，我们的风险模型都告诉我们去承担更大的风险，因为波动率下降。但考虑到市场到了现在这个水平，我们必须非常小心，不要盲目跟从，”Amundi驻伦敦的外汇管理主管James Kwok说。

“所以我们试着假设看什么地方可能出问题，看市场可能忽视了什么。”

近年来金融市场处于非同寻常的稳定期，全球股市接连创出纪录高位，而整体市场波动率指标降至纪录低点。

这种良性的投资环境，归功于各大央行自全球金融危机以来向经济挹注巨额资金，推高了全球资产价格。

多数资产类别的流入资金规模已经刷新了金融危机前创下的峰值。

例如汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，截至2017年6月，流入主动和被动型股票基金的资金较2007年9月峰值增长近一倍至10.9万亿美元。同期流入债券的资金更是增长近三倍至4.1万亿美元。

芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)和债市的美林期权波动率指数等衡量整体市场风险的指标，本周大涨过后仍然接近纪录低位。

而摩根士丹利分析师团队称，对波动的押注量维持低位，意味着即便是价格波动小幅加大，也可能迫使其中一些杠杆押注出脱，进而在金融系统触发冲击波，导致股市大跌。

在波动率市场，每日百分比变动很重要，因为在这类交易所上市的产品和票据当中，有很多是每天基于百分比变动做出调整，因而任何大的变动都可能自动在别处触发卖压。

“这就是为什么较低的波动率带来较大的风险，”摩根士丹利定量衍生品策略师Christopher Metli近期在报告中称。

他估计若VIX指数上升12点，可能导致标普500指数下挫3.5%。上一次出现这样大的跌幅还是在2016年6月英国退欧公投之后。

**隐忧重重**

但波动率飙升并不是唯一让投资者忧心的事。

市场可能忽视的其他风险包括英国无序退欧的影响，以及卡塔尔危机失控并冲击油价的风险。甚至当美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦2018年卸任后，新来一位继任者的前景都可能令人紧张不安。

“今天的低波动率是暴风雨前的平静，并未反映企业运营所在的真实世界，也没反映不断发展的重大不确定性，”咨询公司International eChem主席Paul Hodges说。

另一个变数，是预期主要央行将很快开始缩减大规模刺激措施，后果难以捉摸。

潜伏的最大风险中，有一项是被动型基金的崛起及其对全球股市的影响力日益增强。这类基金旨在追踪而非跑赢指标指数，收费比主动管理型基金要低。

美国主要指标股指的股票有37%被此类被动型基金持有，这一比例自2008年危机以来翻了近一番。

但大型被动型投资者的赎回压力可能放大市场卖压。

汤森路透最新数据显示，股市宠儿--苹果(AAPL.O)有五分之一的流通股掌握在指数基金手中，领航(Vanguard)、贝莱德和道富为前三大持有人。

英国一家大型债券基金的销售主管称，一些客户正试图筹集大量资金，准备好在某家侧重新兴市场的大型ETF突然面临赎回压力时去抄底那些被打压的股票。

“很多人问我们市场可能忽视了哪些风险，这就是让我们夜不能寐的原因，”他说。(完)