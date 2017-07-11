参与全球价值链或有助于发展中国家跨越中等收入陷阱—报告

路透北京7月11日 - 中国对外经济贸易大学全球价值链研究院最新发布报告称，2000-2015年间中低收入经济体中存在显着的向上移动趋势，一个明显经验规律是，上升一个级别的国家明显比萎缩停滞的国家更多地参了与全球价值链。

报告指出，于发展中国家而言，融入价值链的一个阻碍是贸易成本，而最好的做法是能够为经济体中所有企业提供贸易便利化服务，中国在这方面提供了经验。这份周一稍晚发布的“全球价值链发展报告（2017）” 由世界银行、世界贸易组织（WTO）、经济合作与发展组织（OECD）、全球价值链研究院等联合出版。

“中等收入陷阱”是指通过模仿和扩大生产要素（劳动力增长和投资），从低收入增长到中等收入相对容易，然而从中等收入上升到高收入就要困难得多，因为这种改变一般是基于创新和创造力而不是粗放式增长。

报告发现，在133个2000年处于中低收入的经济中，有79个到2015年提高了人均收入水平，其余的则停留在2000年的水平上，“一个明显经验规律是，上升一个级别的国家明显比萎缩停滞的国家更多地参了与全球价值链。”

报告称，尽管须谨慎解释这种关联，但全球价值链给发展中国家带来了参与全球劳动分工新机会，那些能够有效利用机会的国家可能获得更快的生产力增长和经济扩张。

清华大学经管学院副院长白重恩在发布会上表示，该报告发现，发展中国家能深入参与全球价值链，与这个国家的增长有密切关系，这与国内数据研究高度吻合。他们的研究结果显示，1978年到现在，通过测算各省增长率，分析各省贸易和FDI数据，都能发现全要素生产率与对外开放程度有关。

对于发展中国家而言，报告指出，融入价值链最重要的一个阻碍就是贸易成本。目前非关税贸易成本（运费、保险费和其他与跨境相关的费用）比任何仍然存在的进口关税都要高。这些贸易成本既有货币层面的（例如运输，保险和其他费用），但也有无形层面的：如信息成本；非货币壁垒（监管、许可等）；以及没有保障的合同和贸易秩序混乱导致的不确定性。

“总体而言，贸易成本比税收对于贸易的阻碍程度要高得多。”报告称，发展中国家经常通过设立出口加工区来解决，但问题在于它把参与到全球价值链的企业范围限制在出口加工区中的少数企业中，而其他的国内企业，特别是可能成为零部件供应商的小企业，则被留在了高交易成本的世界。最好的做法是能够为经济体中所有的企业提供贸易便利化服务。

报告认为中国在这一方面提供了很好的借鉴。短时间内，中国将其所有的贸易便利化政策推广到了全国30多个城市，这些城市之间的竞争使得不少城市成为贸易成本低并且深度参与全球价值链的地方。

通过对价值链的分析，货物与服务在贸易中相对作用也有改变。传统的贸易数据显示，1980年货物贸易与直接服务贸易之间的比例是80：20，到2008年，这一比例几乎未变。但从增加值角度看，服务贸易比重从1980年到2008年间几乎增加了50%。

如中国、墨西哥、越南几乎没有直接服务出口，但在其增加值出口中，约40%来自服务业，预计随着进一步发展和沿着价值链升级，占比将进一步增加。但许多发展中国家继续对制造业和服务业实行二元政策，对本国服务业提供更强有力的保护。报告认为更开放的政策有助于发展更有竞争力的服务业。

白重恩则表示，此前他负责的调研发现，影响中国服务业发展的因素，一是法治环境，这相比制造业对服务业发展更重要；二是政府对经济的参与程度，参与程度越高服务业发展越困难；也许对外开放程度不够高也是因素之一，希望未来能做更多研究。

报告还发现在其他条件相同的情况下，具有更好的制度：例如，产权意识以及法制性更强的国家会更多地参与到全球价值链之中。在中国大多数的城市中，那些有着更好的合同执行措施、清关流程更快、金融体系更完善的城市往往更多地参与到全球价值链中。

此外，通过加强基础设施建设、控制腐败、简政放权、以及对投入（包括服务）实行零进口关税来改善制度环境并全面降低贸易成本是融入全球价值链非常有效的措施。事实证明，一条有效的路线是通过“深层”贸易协定。一个深层的贸易协定超越了简单的关税削减，会涉及关于法律和法规方面的承诺。优惠贸易协定(PTAs)的迅速推广，表明它对于加深经济一体化是一个更加可行的方式。（完）