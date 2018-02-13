《MCGEEVER专栏》股市震荡引发投机客的低波动率押注惊天逆转

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月12日 - 本月全球市场剧烈震荡，引发投机者对低波动率的押注出现了历来最大的逆转。

对于投资者来说，这可能会改变游戏规则。正如花旗策略师周一告诉客户，“金发姑娘的时间用完了”。

仓位转变的突然性和严重性，预示2018年将与2017年大不相同。结构性的较高波动率将导致股票投资环境大大恶化。

“金发姑娘”是童话中的人物，她喜欢既不太烫也不太凉的那碗粥。她已成为推动过去两年全球股市荣景的良性货币和经济条件的代名词。在此期间，波动率令人困惑地长期处于历史性低位。

然而，像所有的童话一样，这最终变成了一种幻想。对于美国通胀可能即将加速的担忧，上周导致标准普尔500指数波动率指数(VIX)暴涨。

VIX指数在2月5日周一创下历年来最大的涨势，伴随着华尔街市场创下逾六年来最大跌幅，全球股票市值也蒸发上万亿美元。这也使得投机客对“低波动率”的押注创下空前的转换。

商品期货交易委员会(CFTC)在2月6日止当周的数据显示，对冲基金及投机客迅速转而持有VIX期货净多仓高达85,818口合约。

这不只创下空前的多仓规模，距离前周净空仓59,357口合约的来回差距超过14.5万口合约，也创出了纪录。

持有VIX指数多仓实际上等同看好隐含波动率将高居不下或上扬，而持有空仓则为押注波动率将维持低档或下跌。

CFTC数据显示，投机客在过去10年来几乎不间断地持有VIX指数空仓，去年10月累积的空仓更高达174,665口纪录高位。

隐含波动率与市场走势之间是共生的关系，但不清楚二者谁为推手。是低波动率将股市推高，还是股市上涨压抑波动率呢？

不论答案怎样，波动率回升，全球股市都在震荡。

美国股指和MSCI明晟发达市场指数今年以来已滑入下跌区间，散户投资者上周从全球股市中撤出的资金规模达到纪录高位，投机客乱了阵脚的景象则颇为壮观。

据摩根大通，所谓的“风险平价(risk parity)”基金自股市这波修正开始以来，表现已经较假设基准落后了3.7%。落后幅度甚至比2013年中段美联储“削减恐慌(taper tantrum)”期间还大，当时债券收益率意外飙升。

所谓的“商品交易顾问(Commodity Trading Advisors/CTA)”基金在2月1日到7日的四个交易日中就下跌了6.9%；这种基金通常专门进行期货合约或期货期权交易。纯粹追踪走势的CTA表现更糟，这四天的亏损幅度达9.2%；这种CTA逢高买进，逢低抛出。

“破天荒的四天下跌，显示仓位解除情况很严重，”摩根大通称。

全球最大的对冲基金Bridgewater Associates的联席投资长Bob Prince认为，全球市场进入一个波动更高的新时代。该基金管理着约1,500亿美元资产。

“很长时间以来市场上出现了很多自满情绪，因此我们认为这种震荡不会很快结束，”Prince在金融时报周一刊出的采访中说，“未来我们可能面临更大的震荡。”

没有投资者需要关注的VIX神奇数字，不过区分“高”和“低”波动率的门槛可能介于15%和20%。高盛分析师认为是15%，其他分析师称是20%，自VIX问世以来中值为17%左右。

VIX指数2月6日曾短暂升逾50%，全球金融危机以来也仅仅是第二次出现这种情况。该指数现已回落至26%，但至关重要的是，自一周前暴涨后，还没有跌破20%。

图表：tmsnrt.rs/2BXEY0g (完)