新加坡物流巨头普洛斯斥资28亿美元收购欧洲同业Gazeley

路透新加坡10月2日 - 亚洲最大的仓储运营企业普洛斯(GLP)(GLPL.SI)同意以大约28亿美元收购欧洲物流平台Gazeley。这是GLP首次挺进欧洲市场，也凸显出这个活络行业的整合。

普洛斯在周一发表的声明中称，所收购的物产为Brookfield Asset Management(BAMa.TO)关联基金所持有，遍布四个国家，可出租仓储的总面积共计3,200万平方英尺(300万平方米)。

普洛斯是新加坡一家上市公司，在中国、日本、巴西和美国拥有420亿美元的资产组合，由于电商业务繁荣，亚马逊(AMZN.O)和京东(JD.O)等客户对于仓储设施的需求不断增长，令普洛斯大为受益。

“我们一直考虑向欧洲市场拓展，这项资产组合为我们提供了一个很有吸引力的切入点，因为资产的品质以及地点很不错，”公司联合创始人暨总裁梅志明表示，并称本次收购也是公司扩张基金管理业务这一长期战略的组成部分。

普洛斯称，本次收购的资产均围绕欧洲主要物流市场，其中57%在英国、25%在德国、14%在法国，其余在荷兰。

普洛斯表示，预计本交易将需要约16亿美元股权融资和12亿美元长期低息债券融资。(完)