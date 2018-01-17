通用汽车预计2018年获利将持平 2019年可望上升

路透底特律1月16日 - 通用汽车(GM.N)股价周二上涨，公司此前宣布2018年获利将大致持平于上年水准，2019年获利则可望提高，因一系列改款高利润皮卡车届时将在美国上市。

通用汽车2018年财测优于市场预期，中午股价一度涨约2%，终场则以上涨0.27%作收。

通用汽车预估2017年每股盈余将在此前预测区间6-6.50美元的高端。公司预计2018年获利将约莫与2017年相同。分析师们预测公司2017年及2018年每股盈余分别为6.30美元及5.98美元。

“倘若财测如同我们所解读的一样乐观，这可能成为我们所期待的利多催化剂，2018年表现可望坚挺，”巴克莱分析师Brian Johnson在客户报告中写道。

通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)在会议上对记者表示，该公司将增加对电动汽车的投资，但未说明投资规模。

通用汽车称，预计2018年资本支出约为85亿美元，其中约10亿美元将用于自动驾驶汽车技术。首席财务官Chuck Stevens表示，在未来年份，整体资本支出应会减少。

Buckingham Research Group分析师Joseph Amaturo在客户报告中称，通用汽车2018年获利展望包括一项“法定企业税率降低的因素，因此就同比而言，对每股盈余(EPS)的预估实际上是下降了。”

通用表示，2017年第四季财报将计入一项与递延税项资产相关的70亿美元非现金费用。由于美国企业税税率下调，这些资产的价值将减少。

通用汽车股价周二收高0.27%，报44.19美元。(完)