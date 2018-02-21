通用汽车提议未来10年对韩国业务投资28亿美元--韩官员

路透首尔2月21日 - 韩国政府一位官员周三称，通用汽车(GM.N)已提议未来10年对其处于困境中的韩国业务投资28亿美元，并已要求韩国当局为该笔投资提供资金。

这项计划提出之际，正值通用汽车和韩国政府讨论对亏损的通用汽车韩国分公司(GM Korea)的多项重组方案；韩国分公司是通用汽车最大的海外业务之一。

上周通用汽车宣布将关闭首尔西南群山市的一座工厂，并称正在考虑韩国其余三座工厂的未来。

通用汽车已提出将遇困韩国业务欠下的大约22亿美元债务转换为股份，以换取韩国政府的金融支持和税务优惠。路透于周二报导了该计划的那部分细节。

直接了解此事的这名官员表示，通用汽车曾经请求韩国通过韩国产业银行(KDB)向GM Korea注资。该银行在GM Korea持股17%，按此计算，KDB应该提供大约4.76亿美元的投资。

然而，这位官员表示，需要仔细研究通用汽车的建议，才能确定这项投资计划是否足以挽救GM Korea。该部门直接雇用了大约1.6万名工人。

韩国产业通商资源部长官白云揆也对国会表示，政府已要求对通用汽车韩国业务“不透明的”管理进行审计。

白云揆表示，韩国政府需要通用汽车保证在该国长期营运，然后才能投入资金。

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