近2,500名韩国通用员工申请自愿裁员--消息人士

路透首尔3月5日 - 工会消息人士表示，通用汽车(GM.N)旗下韩国部门—韩国通用(GM Korea)有将近2,500人，相当于15%的员工，已申请自愿裁员计划，此为通用大规模重整的一部分。

通用汽车上个月表示将在韩国关闭一座工厂，并在未来数周决定其它三家工厂的命运，该消息令韩国震惊。

上述消息人士称，已宣布将关闭的群山工厂2,000名员工中有941名申请自愿裁员计划。由于该消息尚未正式公布，消息人士不愿具名。

韩国通用未予置评。

根据路透见到的一份文件内容，韩国通用计划裁员5,000人，相当于韩国部门员工数的30%左右，但如果韩国政府同意通用提议对韩国部门投资28亿美元的计划，通用将维持韩国产量稳定。

根据申请截止日为3月2日的资遣计划，员工可以领到三倍的年度底薪、大学学费资金、以及逾9,000美元新车购置资金。

韩国通用计划与工会在周三举行新一轮的谈判，双方可能会讨论群山工厂没有申请自愿裁员计划的员工的命运，以及韩国通用的薪资提案。

工会承受很大的让步压力。韩国汽车协会周五还帮腔说，认为通用的员工薪水较高。

韩国政府料于本周开始对韩国通用进行尽职调查(due diligence)，因其要衡量是否需要花纳税人的钱来出手相救。(完)