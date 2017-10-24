通用汽车获利优于预期提振股价 继续削减库存

路透底特律10月24日 - 美国最大的汽车生产商--通用汽车(GM.N)周二公布，第三季度税前获利好于预期，得益于公司削减成本以及转产利润较高的卡车和运动型休旅车(SUV)。该公司股价跳涨至纪录高点。

通用汽车公布录得季度净亏，受出售欧洲业务带来的相关费用影响，不过经营业绩好于华尔街分析师预期，公司并重申2017会计年度业绩将与上一年创纪录的表现持平。

公司并向投资者保证，到年底时美国的汽车库存将会削减至相当于70天供应量的水平。

美国经济表现强劲，中国经济续写增长，且拉美需求复苏，这些均让通用汽车乃至竞争对手菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler Automobiles NV)(FCHA.MI)以及重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)受益。

最新业绩的公布推动通用汽车股价上涨2.3%至2010年首次公开发行(IPO)以来最高，同时美国制造类股也普遍上扬。

该公司预期，2017年美国轻型汽车销量仍将稳定在年率约1,700万辆的水平，“2018年也是这样预期”，公司财务长Chuck Stevens周二对记者表示。

通用汽车股价今年以来已上涨近30%，部分归因于该公司重点推进自动驾驶汽车的实际上路行驶。然而该公司在财报中披露，最近一季在自动驾驶汽车与搭车服务方面的支出仅有1.5亿美元。

通用汽车第三季营收下降，因其关闭了北美地区的工厂以减产、并消化过高的库存，特别是不太受欢迎的轿车车型，因消费者越来越青睐皮卡、运动型车(运动休旅车，SUV)和跨界车。

通用汽车9月底的待售汽车库存相当于76天的供应量，低于一个月前的88天和夏季时的超过100天。该公司趸售销量则较上年同期减少26%。

尽管产量下降并推出大幅折扣举措，通用汽车在北美市场仍录得税前获利。Stevens将此归功于成本削减，以及公司产品转向利润更高的卡车与SUV产品。该公司在2017年前九个月将北美地区生产成本减少20亿美元。

通用汽车周二公布第三季录得净亏，受将欧宝业务出售给法国标致雪铁龙集团(PSA)(PEUP.PA)带来的相关费用影响。

该公司第三季净亏29.8亿美元，合每股亏损2.03美元，上年同期分别为获利27.7亿美元，合每股盈余1.71美元。扣除已停止业务后，该公司每股盈余为0.08美元。

不过扣除一次性费用后，该公司每股盈余为1.32美元，高于分析师预期的1.14美元。

第三季营收降至336亿美元，上年同期为389亿。分析师原先预期营收为327.2亿美元。(完)