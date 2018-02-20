金价基本持稳 美元有所回升

路透伦敦2月19日 - 金价周一小幅下跌，因美元扳回近期的部分跌幅，且股市上扬，不过对美国通胀的担忧促使投资者继续买进黄金。

现货金收跌0.11%报每盎司1,346.31美元。

黄金上周涨2.4%，创逾五个月来最大单周涨幅。

“在冒险情绪升温的环境中，黄金表现相对校好。(黄金的)避险魅力略微成疑，但近期有所反弹的美元后市走势还需努力，”荷兰银行的大宗商品策略师Georgette Boele称。

美元指数上涨0.1%，上周下滑1.4%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月13日当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓。

预计本周交投放缓，因中国正值春节假日。周一美国市场也因总统日假期休市。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五黄金持仓较上日增加0.39%，至824.54吨。

现货银小幅跌至每盎司16.657美元，上日跌1.2%。

现货铂金涨0.25%至每盎司1,005.00美元，此前触及三周多高点1,013.50美元。

现货钯金跌1.1%至每盎司1,033.00美元，盘中早些时候一度触及约两周来最高水平。(完)