金价在美联储会议记录发布后小涨 上日创两个半月最大跌幅

路透纽约/伦敦2月21日 - 黄金周三在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布会议记录后小涨，上日录得两个半月来最大单日跌幅。

美联储会议记录发布前，黄金已经脱离日内低位，因美元兑欧元缩减稍早涨幅，但金价仍然保持在窄幅区间内。

美联储公布会议记录后，现货金微幅上涨，升0.3%，报1,333.20美元，稍早一度跌至1,325.20美元。

会议记录发布前，美国4月期金收涨0.90美元，或0.1%，报每盎司1,332.10美元。

美联储发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。

“黄金在昨日下跌后的反弹受到美元强势的重重抑制，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。

黄金本周下跌超过1%，因美元兑一篮子货币从三年低位反弹，且黄金对美元强劲的任何迹象仍然非常敏感。

黄金周二下滑1.3%，为12月7日来最大单日跌幅，因美国公债收益率上涨提振美元，且削弱没有孳息的黄金的吸引力。指标美国10年期美国公债收益率周二徘徊在四年峰值附近。

Steel补充说，市场也等待周四欧洲央行公布会议记录。

其他贵金属方面，现货银涨0.9%，报16.61美元，从一周低位16.37美元回升。现货钯金下跌0.7%，报1,026.60美元。现货铂金下滑0.7%，报992.50美元，脱离日低988美元。(完)