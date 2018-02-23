黄金震荡走高 因美元回吐涨幅

路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周四上涨，结束四连跌，因美元回吐稍早涨幅，但本周迄今金价仍然下跌，分析师表示，预期黄金将呈区间交投。

美元兑一篮子主要货币下滑，从上周触及的三年低位反弹的走势失去动能。日圆大涨，因金融市场波动加剧导致投资者青睐避险日圆。

1835 GMT，现货金上升0.6%，报每盎司1,331.56美元，从日内低位1,320.61反弹，但本周迄今仍下跌1.2%。美国4月期金收高0.60美元，或0.1%，报每盎司1,332.70美元。

“我们看到美元小跌，因欧元小幅走强。 所有货币兑美元上涨，”EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示。

分析师表示，他们预计黄金将保持区间交投，原因是周三公布的美联储最新会议记录显示，联储决策者仍担心通胀，仍致力于加息。

尽管通胀忧虑可能引发对黄金的避险买需，但加息可能压制金价，因为黄金没有孳息。

“美联储会议记录的总体基调偏鹰派，决策者确信美国经济强劲，美联储的通胀目标将实现，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。

“市场认为，这是美联储愿意进一步升息，且升息次数多于预期的一个迹象。”

由于通胀今年可望超过美联储的目标，投资者可能会利用黄金作为对冲通胀的工具，Gaffney补充说。

“利率上升和通胀攀升之间的拉锯战，将继续令黄金保持在相当狭窄的区间内。”

但MKS在报告中表示，如果美元继续走强，黄金在跌穿1,322-25美元区域后，可能测试50日移动均线切入位1,319.25美元，接下来是100日移动均线切入位1,298.50美元。

其他贵金属方面，现货银上涨0.6%，报每盎司16.58美元。现货钯金升1.8%，报每盎司1,038.70美元。现货铂金上扬0.7%，报每盎司993.50美元，从一周低位980美元回升。(完)