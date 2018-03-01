金价持稳 此前因美联储鹰派言论和美元上涨遭抛售

路透纽约/伦敦2月28日 - 金价周三持稳，上一交易日下跌超过1%，此前新任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔发表的言论，燃点对联储可能今年加息四次而不是三次的预期。

鲍威尔周二对美国经济发表了乐观的评估，提振美元兑一篮子货币触及五周高位。

1834 GMT，现货金持平在每盎司1,317.94美元，2月月线势将下跌2%，周二曾触及2月9日来最低1,313.26美元。

美国期金收跌0.70美元，或0.1%，报每盎司1,317.90美元。

“尽管美元走强且美国公债收益率走高，但黄金市场昨日超卖，现在反弹一些，”Dillon Gage Metals执行副总Walter Pehowich表示。

鲍威尔在讲话中表示，近期数据令他对通胀将攀升的信心加强。

全球股市下跌，因中国制造业和日本工业生产数据低迷，加重了鲍威尔讲话引发的美国加息观点给股市带来的偏空人气。

根据路透对分析师的一项调查，金价今年可能突破每盎司1,400美元，为2013年以来首见，因股、债、汇市前景不明朗，吸引投资人投入避险的黄金。

路透技术分析师王涛表示，波浪形态及预测分析显示，现货金可能跌破每盎司1,317美元支撑，进而下看下一支撑位1,303美元。

现货银下滑0.2%，报每盎司16.39美元，月线跌幅接近5.2%。现货钯金升0.8%，报每盎司1,043.70美元，但月线势将下跌2%。现货铂金持平在每盎司983.10美元，此前跌至两周低位972.50美元，月线下跌2%。(完)