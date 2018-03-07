金价下跌 稍早受贸易战忧虑提振触及一周高位

路透纽约/伦敦3月7日 - 金价周三下滑，盘中稍早触及一周高位，因特朗普首席经济顾问柯恩辞职，引发对贸易战的担忧，并拖累美元下跌。

市场观察人士表示，白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，可能助涨美国政府的保护主义势力。总统特朗普上周宣布计划对进口钢铝征收高额关税。

柯恩辞职的消息发布之初，美元和全球股市下跌。随着美国交易时段的推进，美元兑一篮子货币稳步反弹，而美国股市缩减最初的跌幅，因投资者仍然怀疑关税计划是否会实施。

1834 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,325.51美元，盘中触及2月26日来最高1,340.42美元。美国4月期金收跌7.60美元，或0.6%，报每盎司1,327.60美元。

“在上日触及高位后，有少量获利了结卖盘。今天的模式是普遍寻求避险，不仅仅是商品，股票，甚至加密货币都下跌，”U.S. Global Investors交易商Michael Matousek称。

“市场采取避险模式，因为人们不确定政府在很多事情上的方向。”

交易商表示，尽管爆发贸易战的潜在威胁可能对黄金有利，但朝鲜同意进行无核化对话可能重压黄金，令金价继续交投在狭窄区间内。

银价下跌1.4%，报每盎司16.49美元，周二曾触及逾两周最高。

铂金下滑1.7%，报每盎司952.70美元，稍早触及两个月低位945.70美元。钯金跌2%，报每盎司966.40美元，稍早触及2月9日来最低961.55美元。(完)