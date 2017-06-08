黄金从近七个月高位下滑 因前FBI局长科米的书面证词没有意外

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路透纽约/伦敦6月7日 - 黄金周三从近七个月高点回落，因美元上涨
，且此前前美国FBI局长科米向美国参议院提交的书面证词被认为没有大
意外，不过，黄金跌幅受限，因英国大选存在不确性。
根据美国参议院情报委员会网站刊登科米的证词，科米表示，美国总
统特朗普要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，这是针对俄罗斯是否插手
2016年美国选举的调查的一部份。
“黄金在日内低位附近交投，因科米的书面证词证明了他不止一次告
诉特朗普，他个人不在调查范围内，并且没有显示任何显然可能被认为妨
碍的暗示，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai W
ong说。
黄金承压，此前美元指数上升约0.1%。
1934 GMT，现货金跌0.6%，至每盎司1,285.17美元。周二涨1.
1%，触及去年11月以来最高的每盎司1,295.97美元。
美国8月期金下滑，收报每盎司1,293.2美元。
交易员表示，美国导弹防御局局长称朝鲜过去六个月导弹试射令他感
到“非常担忧”的讲话，在尾盘引发温和的黄金买盘。
英国方面，市场担心执政保守党在周四选举中可能无法赢得足够多数
席位。英国首相特雷莎梅希望保守党的议会席位增加，可巩固英国在和欧
盟展开退欧磋商的实力。
交易商期待下周美联储政会议。
其他贵金属方面，现货铂金下跌1.2%，报944.90美元。现货钯
金跌2.3%至833.90美元，此前触及2014年9月以来最高的859.80美
元。
现货银跌0.5%至每盎司17.57美元。(完)
编译 利棣儿；审校 李军