黄金从近七个月高位下滑 因前FBI局长科米的书面证词没有意外

路透纽约/伦敦6月7日 - 黄金周三从近七个月高点回落，因美元上涨

，且此前前美国FBI局长科米向美国参议院提交的书面证词被认为没有大

意外，不过，黄金跌幅受限，因英国大选存在不确性。

根据美国参议院情报委员会网站刊登科米的证词，科米表示，美国总

统特朗普要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，这是针对俄罗斯是否插手

2016年美国选举的调查的一部份。

“黄金在日内低位附近交投，因科米的书面证词证明了他不止一次告

诉特朗普，他个人不在调查范围内，并且没有显示任何显然可能被认为妨

碍的暗示，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai W

ong说。

黄金承压，此前美元指数上升约0.1%。

1934 GMT，现货金跌0.6%，至每盎司1,285.17美元。周二涨1.

1%，触及去年11月以来最高的每盎司1,295.97美元。

美国8月期金下滑，收报每盎司1,293.2美元。

交易员表示，美国导弹防御局局长称朝鲜过去六个月导弹试射令他感

到“非常担忧”的讲话，在尾盘引发温和的黄金买盘。

英国方面，市场担心执政保守党在周四选举中可能无法赢得足够多数

席位。英国首相特雷莎梅希望保守党的议会席位增加，可巩固英国在和欧

盟展开退欧磋商的实力。

交易商期待下周美联储政会议。

其他贵金属方面，现货铂金下跌1.2%，报944.90美元。现货钯

金跌2.3%至833.90美元，此前触及2014年9月以来最高的859.80美

元。

现货银跌0.5%至每盎司17.57美元。(完)