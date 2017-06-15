黄金由升转跌 因美联储的计划不是预期的那么鸽派

路透纽约/伦敦6月14日 - 黄金周三由升转跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)结束为期两天会议后宣布升息，但声明不是预期的那么鸽派，美元兑一篮子主要货币大幅缩减跌幅。

美联储宣布升息，为三个月来第二次，称美国经济持续增长，就业市场表现强劲。联储还宣布，将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。

1910 GMT，现货金下跌0.2%，至每盎司1,263.03美元。在美联储公布政策声明前，美国8月期金收涨0.6%，报每盎司1,275.90美元。

“总的来说，美联储的决定没有改变我们对联储9月再次升息，12月开始缩减资产负债表的预期，鉴于美联储不太担心近期经济数据疲弱，”CIBC Economics资深经济学家Andrew Grantham表示。

金价稍早上涨，因数据显示，5月美国消费者物价和零售销售按月意外回落，暗示通胀压力减轻，令市场预期美联储会保持谨慎的利率政策。

黄金盘中高见1,279.37美元，因美元指数在数据公布后跌至11月9日来最低。

“尽管近期经济数据疲弱，但美联储决定执行政策正常化计划，迫使在稍早大幅上涨的黄金回软，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

“美联储仍预计今年再加息一次，且开始缩减资产负债表，美联储称美国经济持续增长，就业市场表现强劲，承认通胀温和。”

现货银上涨0.4%，报16.93美元。现货铂金上涨1.8%，报939.80美元，现货钯金跌2.4%，报861.40美元。(完)