美元下跌扶助提振黄金连续第二天上涨

路透纽约/伦敦6月28日 - 黄金价格周三上涨，因美元连续第二日下跌，受累于全球网络袭击事件，以及美国医保议案投票被推迟，引发投资者质疑总统特朗普让预期将提振经济的计划获得国会通过的能力。

美元跌至11月以来最低，欧元触及一年高位，因市场认为欧洲央行总裁德拉吉周二的讲话暗示，今年可能开始缩减刺激计划。不过，消息人士周三表示，市场过度解读了德拉吉的讲话。

1809 GMT，现货金涨0.2%，至每盎司1,249.20美元，6月月线势将下跌1.5%，但第二季将几无变动。

美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,249.10美元。

“我们预期今年余下时间黄金价格肯定会因美元走弱小幅走高，上行步伐温和，”荷兰银行分析师Georgette Boele说。“我们对2017年底和2018年底的价格预估分别为1,300美元和1,400美元。”

尽管美元下跌对黄金提供了支持，但美国10年期公债收益率上升，限制了黄金的涨幅。

技术面方面，黄金升至100日移动均线之上。费波纳奇阻力位在1,255.20美元，ScotiaMocatta在报告中说。

其它贵金属方面，现货银涨0.9%至每盎司16.81美元。

铂金涨0.5%至921.30美元，钯金涨0.05%至857.90美元。(完)