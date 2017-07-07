公债收益率上扬打压金价回落 但仍持于两个月低位之上

路透纽约/伦敦7月6日 - 金价周四回落，但仍徘徊在昨日触及的两个月低位之上，因弱于预期的民间就业数据，使市场对今年美国进一步升息的前景更趋谨慎，且公债收益率持坚。

在关键的非农就业数据周五公布前，金价仍陷于狭窄区间内。投资者对押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年升息两次后，将会暂缓行动持谨慎态度。

1841 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,224.47美元，周三触及5月10日以来最低1,217.14美元。

美国8月期金收涨0.1%，报每盎司1,223.30美元。

供应管理协会(ISM)报告，6月美国服务业活动成长加速，因需求增强，抵消了就业增长放缓造成的拖累。

欧洲央行会议记录公布后，全球股市回落，欧元兑美元上扬。会议记录显示，欧洲央行可能对放弃购债承诺持开放态度。

数据公布后，10年期美国公债收益率削减涨幅，但仍然保持在较高水平。

“美国实质收益率攀升，但美元走低，这两个因素在市场上角力，”荷银分析师Georgette Boele说。

其它贵金属方面，现货银跌0.5%，报每盎司15.97美元，距离周三触及的六个月低位15.84美元不远。

现货铂金跌0.07%，报每盎司909.40美元，周三触及两个月低位896.25美元。现货钯金回落0.5%，报每盎司835.50美元。(完)