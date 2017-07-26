金价跳升至六周高位 此前美联储公布政策声明和美元下跌

路透纽约/伦敦7月26日 - 金价周三跳涨1%，至六周高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)称将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，令美元下跌。

美联储结束为期两天的政策会议后发表政策声明，宣布维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，称将维持缓慢收紧货币政策的路径。联储自2015年以来已经将利率提高了一个百分点。

1911 GMT，现货金上涨1.1%，报每盎司1,262.11美元，日高在1,263.42美元，此为6月15日以来最高。

在美联储政策声明公布前，美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,249.40美元。

BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong表示，黄金收复近期失地，涨势推动价格升至新高，因为美联储发表了一份稳妥的政策声明，联储承认通胀偏低，但确认 '在不久后' 开始缩减资产负债表，”。

在美联储发表政策声明后，美元指数降至13个月低位，10年期美债收益率下跌，对黄金提供支撑。

其它贵金属方面，现货银上涨0.8%，报每盎司16.59美元。

现货铂金上扬0.03%，报每盎司923.75美元。现货钯金上涨1.1%，报每盎司866.40美元。(完)