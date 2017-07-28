黄金从六周高位回落 因美元反弹

路透纽约/伦敦7月27日 - 黄金周四从六周高位回落，受累于强劲的美国经济数据提振美元反弹，且交易商消化周三公布的美联储政策声明显示，联储不久将开始缩减资产负债表。

美联储看来对通胀攀升的信心减弱，但表示，预期“相对短时期内”将开始缩减所持巨量债券，表明其对美国经济抱有信心。

1826 GMT，现货金持平在每盎司1,260.86美元，日内高见1,264.99美元，此为6月15日以来最高。

美国8月期金收升0.9%，报每盎司1,260美元，上日该合约在美联储政策声明公布前走低。

在数据显示6月美国核心资本财付运连续第五个月上升后，美元上涨。

“今日美元反弹，对黄金带来一些压力，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，交易商预期美联储12月升息机率为49%。

其它贵金属方面，现货银下跌0.4%，报每盎司16.55美元，此前触及一个月高位16.82美元。

现货铂金跌0.2%，报每盎司927美元。现货钯金上涨0.7%，报每盎司871.45美元，此前触及一个月高位885.30美元。(完)