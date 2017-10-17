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金价从三周高位回落 钯金触及2001年峰值后回落
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#国际财经
2017年10月17日 / 凌晨12点12分 / 5 天前

金价从三周高位回落 钯金触及2001年峰值后回落

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月16日 - 金价周一遭遇获利了结由升转跌，此前黄金延续涨势，升穿1,300美元关口至三周高位，因伊朗和朝鲜的紧张局势持续和近期美国经济数据疲弱。

钯金升穿1,000美元至2001年初来最高水准，受助于中国汽车销售强劲，之后回落。

1835 GMT，现货金下跌0.6%，至每盎司1,296.51美元。美国12月期金收低0.1%,至每盎司1,303美元。

现货金自10月6日触及两个月低位1,260.16美元后反弹，因担忧朝鲜局势和美元下跌。

“你看到金市出现一些获利了结，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。

“投资者不愿意过于冒险，因为有一些地缘政治风险。”

全球股市上涨，因为中国数据良好。美元指数攀升，此前美国在周五公布的通胀数据令人失望。

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley在报告中称，包括伊朗及朝鲜(北韩)紧张情势在内的地缘政治风险在本周可能持续。

“这都使得本周黄金避险魅力不减。”Halley说道。

现货钯金下跌1.6%，报每盎司972.10美元，稍早触及2001年2月来最高1,010.50美元。

一些投资者对9月6日钯金升穿1,000美元保持谨慎，因担忧全球汽车销售。

但这担忧暂时放在一边，因上周公布数据显示中国9月汽车销售增长5.7%。

现货银跌0.7%，报每盎司17.23美元，盘中稍早一度触及9月中以来最高17.46美元。现货铂金下滑1.1%，报每盎司932.80美元。(完)

编译 利棣儿；审校 李军

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