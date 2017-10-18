金价下跌 因市场臆测下一任美联储主席政策主张可能更偏鹰派

路透纽约/伦敦10月17日 - 黄金价格周二跌至一周低位，因市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的最终接班人会主张更积极升息。

1816 GMT，现货金下滑0.6%，至每盎司1,286.74美元，盘中跌至1,281.31美元。

美国12月期金收低16.80美元，或1.3%，至1,286.20美元，盘中触及一周低位1,283.20美元。

“下一任美联储主席的不确定性被解读为最终人选将较为鹰派，带动金市卖压加重，”道明证券商品策略师Ryan McKay说。

彭博周一报导，美国总统特朗普青睐主张鹰派政策的泰勒出任下一届美联储主席，推动美元上涨，美债收益率攀升。

另外，美国劳工部周二公布，美国9月进口物价较前月上升0.7%，为2016年6月来最大按月涨幅，推高了市场的通胀预期和美联储收紧货币政策的可能性。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，美联储可能需要在12月升息，然后在明年升息三至四次，前提是美国失业率持续下滑且通胀上升。

钯金上涨0.9%，至981.25美元，上日曾触及2001年2月来最高水准。

白银下滑0.8%至每盎司17.04美元，此前触及一周低位16.92美元。铂金涨0.3%，报每盎司931.24美元。(完)