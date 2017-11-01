黄金在美联储宣布维持利率不变后保持涨势

路透纽约/伦敦11月1日 - 黄金周三上涨，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布暂时维持联邦基金利率目标区间不变后，交易商调整仓位。

黄金在稍早上涨，在美联储宣布维持利率不变后保持涨势。美联储称，维持利率不变，仍在12月再次升息的正轨上。

美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变。黄金对美国利率上升非常敏感，因升息会提高持有非孽息黄金的机会成本，同时升息会提振美元。

1926 GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,276.37美元，稍早触及峰值1,280.87美元。金价升穿100日移动均线切入位1,275美元这一关键技术水准后，涨势加速。

美国12月期金收涨6.80美元，或0.5%，报1,277.30美元。

“黄金价格走势很可能是仓位逆转。我们看到一些回补空头，之后市场回升，”道明证券商品策略师Daniel Ghali说。

周四将会公布下任美联储主席提名人的决定，该提名人将接替现主席叶伦。市场普遍认为美联储理事鲍威尔将是大热人选。较之他的主要对手，鲍威尔被认为不是那么鹰派，因此较有利黄金。

交易商也在等待总统特朗普的税改计划，共和党计划将在周四早上公布该计划。

现货银涨2.7%，报17.148美元，此前触及10月20日来最高17.195美元。现货铂金攀升2.06%，报934.10美元，此前触及10月16日来最高937.30美元。

现货钯金急升2.2%，报1,001.75美元，此为10月16日来最高。(完)