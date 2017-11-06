黄金跳涨逾1% 因地缘政治风险提振避险买盘

路透纽约/伦敦11月6日 - 黄金周一上周逾1%，扩大涨幅，因地缘政治风险推动投资者买入避险资产，此前黄金连续三周下跌。

美元兑一篮子货币下滑，也提振黄金。

1858 GMT，现货金升1%，至每盎司1,281.46美元。美国12月期金收涨12.40美元，或1%，报每盎司1,281.60美元。

“沙特的地缘政治问题在周末和今天推动黄金上涨，”High Ridge Futures金属交易部门董事David Meager说，他指出投资者买入黄金避险。

沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。

美元在上周录得年内最大单周涨幅后周一下滑，指标德国公债收益率持于近两个月来最低，因投资者静待欧洲央行资产购买计划的线索。美国10年期公债收益率触及两周最低。

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至10月31日该周，对冲基金和基金经理连续第七周降低COMEX黄金多头头寸。

“投机性金融投资者仍在撤出黄金，”德国商业银行周一表示。

其他贵金属方面，现货银涨2.4%，至17.20美元。铂金升1.4%，报931.75美元，钯金涨0.2%至998.50美元。(完)