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黄金因美元走弱上涨 钯金从16年高位下滑
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2017年11月9日 / 晚上11点53分 / 更新于 14 小时前

黄金因美元走弱上涨 钯金从16年高位下滑

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月9日 - 黄金周四上涨，因美元下跌，带动黄金盘中触及三周高位，这是连日来的第二次。钯金下滑，但今日盘中仍留守在16年峰值附近。

1842 GMT，现货金上涨0.4%，至每盎司1,286.27美元，此前触及10月20日来最高1,288.13美元。

美国12月期金收涨3.80美元，或0.3%，报每盎司1,287.50美元。

美元兑一篮子货币跌至六日低点，因投资者对获悉的美国参议院共和党提出的税改计划细节感到失望。

“尽管美元走弱，令饱受折磨的看多黄金的交易商松了口气，但值得注意的是，看来金价中还未反映出避险溢价，黄金的命运将仅受美元牵制，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。

美国参议院金融委员会委员Bill Cassidy表示，参议院共和党的减税议案将推迟下调企业税一年，不包括废除奥巴马医保个人缴费要求。

世界黄金协会的数据显示，第三季黄金需求降至八年最低，因首饰购买减少，且流入黄金支持上市交易基金的资金枯竭。

其他贵金属方面，现货钯金跌0.2%，至每盎司1,011美元，此前触及2001年来最高1.026.10美元。

钯金较铂金升水徘徊在接近自2001年来最高水准。9月，铂金价格在16年来首次高于铂金。

现货银跌0.2%至16.98美元，现货铂金(白金)涨0.8%至938.30美元。(完)

编译 利棣儿；审校 李军

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