黄金持稳 投资者谨慎看待美国利率

路透纽约/伦敦8月7日 - 黄金价格周一几无变动，未能从美元下跌中得到支持，因投资者消化上日黄金大跌和担忧美国进一步升息。

1751 GMT，现货金上升0.1%，报每盎司1,259.20美元，周五触及近两周低位1,254美元，并录得四周来首周下跌。

美国12月期金收高0.01%，报1,264.70美元。

美元下跌，因在本周公布通胀数据前，投资者调整头寸。本周出炉的通胀数据将可能为今年处于弱势的美元逆转走势提供信号。

在周五非农就业数据意外强劲后，许多投资者对即将公布的经济数据保持谨慎态度，交易商说。

“我们认为，就业报告足以支持美联储采取行动，但市场对美联储今年能够再次加息仍持怀疑态度，”U.S. Bank Wealth Management资深策略师Rob Haworth说。

一个反应全球股市表现的指标周一升至纪录高位，令黄金得到的支持减弱。

白银升0.1%，至每盎司16.25美元，此前跌至7月20日来最低16.10美元。

铂金升0.4%，报每盎司963.20美元，上周周线上升3.3%，为1月初以来的最佳周度表现。

钯金涨0.9%，报每盎司884.47美元，此前触及7月27日来最低866美元。(完)