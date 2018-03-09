金价下滑 因ECB总裁德拉吉的讲话提振美元反弹

路透纽约/伦敦3月8日 - 金价周四下跌，因欧洲央行总裁德拉吉暗示，区内的货币政策正常化将循序渐进地进行，提振美元兑欧元从近三周低位反弹。

欧元兑美元回吐稍早涨幅，跌至平盘以下，因德拉吉称货币政策仍具反应性，且基础通胀仍然迟滞。

1834 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,320.67美元。周三曾触及一周高位1,340.42美元，后收低0.6%。美国4月期货收低5.90美元，或0.4%，报1,321.70美元。

“毋庸置疑，美元上涨，对黄金带来压力，”Dillon Gage Metals投资服务部门执行副总裁说，“一旦美元指数升穿90，金价将承受很大的压力。”

欧美股市上涨，因投资者将全球贸易战的担忧暂放一边，聚焦欧洲央行结束2.5万亿欧元经济刺激举措的计划。

“投资者关注欧洲央行会否暗示撤走其量化宽松政策，”EverBank全球市场副总裁Chris Gaffney表示，“如果欧洲央行这样做，欧元将会走高一些。”

市场静待美国钢铝进口关税计划的进一步消息。

交易商也等待周五出炉的2月非农就业报告，从中寻找美联储加息步伐的进一步线索。

现货银下跌0.1%，报16.48美元，现货铂金下滑0.7%，报945.74美元，此前触及1月4日来最低941美元。

现货钯金上涨0.4%，报972.50美元，周三降至2月9日来最低961.55美元。(完)