调查：黄金多头的耐心将在2018年赢得回报

路透伦敦1月25日 - 黄金多头付出的耐心今年或将赢得回报。实质利率保持低迷，美元也依然承压，预示2018年金价表现有可能为2013年以来最强。

据一项路透调查中访问的35位分析师和交易员预测，2018年金价平均料为每盎司1,311美元，较上年上涨4%。

尽管去年现货金价格攀升13%，创出2010年以来最大年度涨幅，但全年均价仅比2016年上升不足1%，交投区间亦为2003年以来最窄。

去年金价结局不错，下半年上扬5%，因美元录得14年来最大年度跌幅。全球市场黄金价格以美元计价。

根据1月2-4日进行的路透调查，预计欧元和其他主要货币兑美元到年底时将进一步录得温和涨幅。

“尽管2018年发达市场的货币宽松政策将会缩减，但两大因素仍将支持金价：实质利率环境有利且美元疲软，”三菱商事的分析师Jonathan Butler说。

“虽然美国公债收益率可能开始打破30年来的下降趋势，但整体可能依然保持低迷。而且如果通胀率上升，实质利率也将继续处于较低水平。美元相对于其他主要货币的表现可能较差。”

由于担心美国升息会削弱黄金投资魅力，因此在2015年美联储首次升息前金价受到拖累，不过后来实质利率一直处于低位，金价反弹。

分析师表示，今年股市大涨也夺走了黄金的一些光芒，如果处在纪录高位的股市出现任何回调苗头，都可能引发金价进一步上涨。

“一旦经济成长忧虑在金融市场滋生，并激活西方投资者对黄金的避险需求，则黄金应该会实现持续上涨，”瑞士宝盛集分析师Carsten Menke说。

2019年平均金价料续涨至每盎司1,350美元。

现货银去年涨势滞后于金价，预计2018年平均价格为每盎司17.43美元，这将是2014年以来最高的年度均价。明年预计将涨至18.07美元。

分析师认为，全球经济成长强劲可能会刺激白银的工业需求。

“过去两年白银的表现逊于黄金，但我们相信2018年情况可能开始有所改变，”Inditrade Capital分析师Harish Galipelli说。

“全球经济适度成长，再加上基本金属价格走高，可以有所帮助。”(完)