高盛维持预测年底布兰特原油价格于58美元/桶

路透11月9日 - 高盛称年度布兰特原油价格预测维持于58美元/桶不变。

“基于基本预期未变，我们的年底布兰特价格每桶58美元预测，及边际成本预期维持不变，尽管我们认为未来几周现货价格有高度震荡的可能，”高盛分析师周四在一份报告中指出。

“我们认为，若美国活跃钻机数上升，且石油输出国组织(OPEC)会议未有具体承诺，将会压低油价，但近期地缘政治紧张情势若升高，可能带动另一波大幅涨势。”

“供应风险骤然升高，11月30日OPEC会议结果不确定，使风险加剧。一方面油市再平衡情况仍有争议，另一方面近期油价升至行业边际成本以上，这将令OPEC的决议更加复杂。”

高盛在另一份报告中称：“此前8月的全球石油需求增幅令人失望，9月的数据迄今已超出了我们的预期，其中印度和中国处于领先状态。”

高盛称，其2017年第三季的全球石油需求增长预测已经略微上调至168万桶/日。

高盛将第四季全球石油需求增长预估提高至173万桶/日；目前预计2018年全球石油需求增长预估为160万桶/日。

高盛目前预计2017年全球石油需求较上年增长170万桶/日。

高盛表示，将其2017年和2018年中国石油需求增幅预估上调5万桶/日，分别达到48万桶/日和40万桶/日。

“我们进一步预计，印度需求遭遇的不利影响最终结束，需求料将加速，”高盛称。(完)