高盛预计布兰特原油价格将居高不下 库存进一步削减

路透10月11日 - 高盛预计，即期交货的布兰特原油价格仍将居高不下，受库存水平下降和石油输出国组织(OPEC)限产努力支撑。

当期货市场出现逆价差时，则意味着交易商认为供应变得受限，并鼓励握有实货原油的人释出库存。

“市场将维持逆价差，原因在于民间和官方产油商对冲未来产出的动机更强烈导致期限错配、实货市场紧俏以及高利润率支持炼油厂...现货买兴，”高盛称。

高盛维持今年年底和2018年布兰特原油价格预估在每桶58美元不变，并称只要不会引发市场份额和收入损失，OPEC料将调节供应，以推动库存向长期平均水平下降，这有可能在2018年实现。

布兰特原油目前位于每桶57.00美元左右，从6月时每桶不到45美元的六个月低点回升。

高盛也预期2018年料出现供应略为过剩的情况，因美国页岩油产量增幅略减，被其他非OPEC产油国新项目上线投产带动供应加速成长，以及利比亚与尼日利亚获准增产所抵销。

“尽管从大量库存减少，到逐步演变为温和增加，可能抑制油价走势，但我们认为这并不是库存大举增加的起点，”高盛表示。

高盛表示，库存下滑的动能不太可能消失，尤其是有迹象显示OPEC可能抑制产量，且需求增长强劲。(完)