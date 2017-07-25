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独家：高盛明显淡出美国ETF主要做市商业务
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2017年7月25日 / 凌晨1点58分 / 11 天前

独家：高盛明显淡出美国ETF主要做市商业务

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约7月24日 - 高盛集团(GS.N)大规模退出美国上市交易基金(ETF)主要做市商(LMM)业务，这让较小型企业有机会获得市场份额。

根据近来的公开披露文件、以及基金经理和其他交易所称，高盛已告知基金供应商其将淡出作为ETF主要做市商(LMM)的角色，且已减少高盛以LMM所支持的基金数量。

高盛是少数仍担任LMM的大型银行之一。一些人士表示，LMM的监管及其他运营成本过高是促使高盛撤出的主因。

高盛一发言人拒绝对该行的做市业务置评。

此举暗示，许多资产的做市版图由传统的经纪自营商(broker-dealer)转而偏向更小型且侧重电子交易的新贵。

LMM对于顺利进行ETF交易至关重要。虽然经纪自营商通常可以按他们的喜好进行交易，但担任LMM的公司必须始终如一地向其指定的ETF提供具有竞争力的买卖报价，他们从交易费中获取回扣。一些公司还为这些基金提供初期融资。

为了维持流动性，LMM承受了以部分自有资本买卖ETF的风险。与规模较小同业不同的是，高盛等大型银行要受监管机构严格的资本要求约束，所以在这一利润已然很低的业务中从成本角度看，他们处于劣势。

即便高盛淡出交易所LMM工作，其仍将继续参与ETF交易。据纽交所群岛交易所(NYSE Arca)和纳斯达克成交数据，截至第二季末，高盛在美国ETF交易中占9%的市场份额，比上年同期高约20%。(完)

编译 王丽鑫/李爽 审校 李婷仪

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