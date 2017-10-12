高盛组建“智囊团” 力争提升交易业务

路透10月11日 - 美国投行高盛集团(GS.N)相信，为大型综合性客户设计有创意的交易可使它的赚钱法宝再显神威，在交易收入滑坡的背景下回归到投行业务的根本。

据知情人士称，这家华尔街投行正在组建一个团队，内部称之为创新实验室(Innovation Lab)，致力于为大客户策划极具吸引力的交易点子，比如巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)或日本软银集团(9984.T)旗下规模930亿美元的投资基金等客户。

这个新“智囊团”(一位内部人士如是称之)的建立是为了给投行营收加足马力。在监管和市场趋势使高盛受到比竞争对手更大打击的情况下，担当高盛利润引擎多年的交易业务熄火了。

分析师预计高盛在下周二公布第三季业绩时将披露交易业务的更多痛楚，该业务已连续两个季度出现下滑。

高盛管理层强调，公司的根基是为企业、富有家庭及投资基金提供策略谘询，同时也向消费者放贷等领域拓展。

不过分析师表示，来自这些服务领域的费用虽说比交易收入更加稳妥，但短期内无法取代来自股债市极盛时期的营收。

高盛发言人对公司这个新团队不予置评。

预计该团队将提出创新想法，并且侧重有意对跨产业企业进行收购或大手笔投资的客户，而不是极力贴合科技或工业等个别产业，后者已有具体领域的银行人士负责。

除了发现交易机会，这个新团队还将分析各种大趋势，比如油价对不同产业的影响等。(完)