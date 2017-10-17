（更正）高盛认为伊朗紧张局势对全球石油供应带来长期威胁

（更正：因英文原文有误，内文第五段应为“至西方国家解除对伊朗制裁前的水平”，而非“至西方国家制裁伊朗之前的水平”）

路透10月17日 - 高盛称，尽管与伊拉克的僵持可能令库尔德斯坦地区石油产出面临风险，但对于全球供应而言，美国和伊朗的紧张局势仍然是更大、更长期的威胁。

由于伊拉克冲突升级威胁供应，而且美国和伊朗之间出现政治紧张局势，油市再现风险溢价，推高全球油价。

“就伊朗情况而言，可能还不会对石油供应造成立即影响，而且美国是否二次制裁仍有较大不确定性。如果有二次制裁，我们预计数十万桶伊朗出口将立即面临风险，”该行在一份报告中称。

美国总统特朗普周五拒绝确认伊朗遵守2015年核协议，这样美国国会将有60天时间来决定是否重新对伊朗施加经济制裁。

不过，高盛称没有其他国家的支持，日产量减少100万桶至西方国家解除对伊朗制裁前的水平似乎不大可能。

“对于库尔德斯坦，日产能50万桶的油田群存在风险，初步报导称35万桶的产能已经停产，不过具体情况还不清楚，”高盛称。

不过高盛认为低生产成本和高收入这两个因素可能让双方有动力保持生产。

“不过不能排除生产持续中断的风险，因为正如我们所指出的那样，伊拉克(有南部的出口)，其供应减少的风险较小，而库尔德地区政府则风险较高，因为对土耳其Ceyhan的管道输送可能中断，并引发全球油价上涨。”

地缘政治紧张局势升温可能对油价造成影响，高盛称供应中断三个月，减产50万桶/日，或中断六个月，减产25万桶/日，这会推动布兰特原油上涨2.5美元/桶。

“迄今为止市场反应有限，与潜在生产中断的高度不确定性相符。依我们之见，如果真的出现新的生产中断，市场可能会出现更大幅度的波动。”

高盛指出，这些潜在中断引发的价格变动，或导致布兰特原油的逆价差变得更大，而新的供应中断则会推动全球过剩库存的正常化进程加速。

该行还称，地缘政治风险增加，需求改善以及各方遵守OPEC牵头的减产协议，这些都对高盛预计2018年底油价在58美元/桶的预测带来风险。(完)