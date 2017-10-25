高盛计划增加私募股权投资 以抵消交易业务下滑--消息

路透纽约10月25日 - 三位知情人士对路透表示，高盛集团(GS.N)正在增加私募股权投资活动，追寻那些规模较小、但成长较快的目标，这是其抵消交易业务下滑的广泛计划的一部分。

上述人士表示，高盛的投行部门目前正在考虑近期使用高盛的自身资金，给为数不太多的小型、但前景看好的公司提供融资。投行部门通常情况下专注于为大型企业提供并购和融资方面的咨询服务。

这一目标旨在复制高盛过去对优步等科技公司早期投资所取得的成功。不过知情人士表示，最新的努力将瞄准矽谷以外的行业。这些人士拒绝透露姓名，因这一策略尚未公开。

这是在债券交易业务出现下滑之后，高盛启动的数项举措之一，以便将年度营收提升50亿美元。这其中包括增加放贷、拿出创造性交易方案来吸引大型客户、以及说服更多的公司和投资者与高盛交易。

但分析师称，即便这番努力得以成功，也不太可能弥补高盛自2009年以来数十亿美元的交易营收损失。

“他们已经承认营收增长可能存在长期问题，所以他们需要为此做点什么，”Keefe, Bruyette & Woods银行分析师Brian Kleinhanzl称，“但高盛自身进行较大调整的情况鲜有发生。”

据熟悉计划的人士称，还不清楚高盛最终会向该行动投入多少资金，但单笔投资规模将在数千万美元级别，并称这些资金将来自于高盛的利润分配后资产负债表。

这要比高盛商业银行部门或是多数为客户管理的私募股权基金的投资规模小得多，后者投资规模动辄超过8亿美元。

高盛私募股权投资动图：tmsnrt.rs/2y0VHOK (完)