焦点：高盛称其第四季利润可能将因美国新税法减少50亿美元

路透12月29日 - 高盛集团(GS.N)周五表示，第四季利润可能因美国税法新制而减少50亿美元。高盛是第一家具体披露新税法对海外企业获利所造成的一次性影响的美国大行。

资料图片：2016年5月，澳大利亚悉尼，高盛办公室前台的公司标识。REUTERS/David Gray

在特朗普签署立法之后，美国新税法从1月1日开始生效。对于高盛这类在美注册但业务遍布全球的公司来说，短期内难免阵痛，但长期增长可期。

就像许多此类跨国公司一样，高盛把数以十亿美元计的获利放在海外，以往根据法律规定，只要这些获利没有进入美国就能免缴35%的美国企业税。

新税法则鼓励企业将这类获利汇回，并对现金及流动资产课征15.5%的强制税、非流动性资产的税率为8%，无论这些获利是否汇回国内。

最近几年来，花旗(C.N)、摩根大通(JPM.N)等在内的几家大公司在海外坐拥的资金估计达2.8万亿美元。根据美国国会税收联合委员会(JCT)，针对这些获利所课征的一次性税负可在未来10年为联邦筹得3,390亿美元税收。

那将在一段时间内损及跨国企业，但他们有八年时间来缴纳应付税款。按照新法，一些针对银行的其他税惠将被取消或缩小，包括对利息抵扣的限制，以及向美国联邦存款保险公司(FDIC)缴纳的保费抵扣限制等。

一些美国金融企业已披露，2007-2009年金融危机期间亏损带来的递延税资产相关的冲击情况。

花旗集团称，因为这点，预计有一笔高达200亿美元的导致获利减少的费用，美国银行(BAC.N)也详细说明了导致第四季获利减少的30亿美元费用。

但分析师称，新法在其他方面的调整，在长期应能充分抵消这些负面影响。

在有利于提高获利的调整中，最重要的是美国企业整体税率从35%大幅下调至21%。据JCT研究，这将使得美国企业在未来10年要缴纳的联邦税款减少逾1.3万亿美元。

**全球税制改为属地税制**

新税法还将把美国企业税从当前的“全球”税制转为“属地”税制。在“全球”税制中，企业汇回海外获利的税率，与国内获利的税率相同。

在新的属地税制中，企业国内获利仍须缴税，但总部设在美国的跨国企业的海外获利在一定限度内可免税。

JCT估计，这一规定在未来10年内料将导致联邦税收减少2,240亿美元。虽然新的防止税基流失最低税负将抵消这些损失，但转变为属地税制在很大程度上说明，为此已争取了几十年的企业游说人士取得了重大胜利。

新税法的通过，标志着特朗普在2017年1月就任总统后取得的首个重大立法胜利。

跨国公司多年来一直呼吁针对延后征税的海外获利实施优惠税率。共和党的税改方案终于让他们梦想成真。分析师预期，企业汇回的海外获利大多将用于回购股票和向股东派息。

摩根大通、富国银行(WFC.N)和摩根士丹利(MS.N)未立即回复置评请求。(完)