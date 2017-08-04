独家：高盛买入沙特阿美的信贷工具 为参与其上市计划打基础

路透迪拜8月3日 - 了解情况的消息人士对路透表示，高盛(GS.N)为参与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)IPO-ARMO.SE历史性的上市计划，已买入该公司此前签订的100亿美元信贷工具中的一部分。

在资本市场，首先通过贷款交易建立起银行关系，之后再达成其他交易是普遍的做法。

高盛买入沙特阿美在2015年与其他银行签订的100亿美元循环信贷工具的一部分。两位消息人士称，高盛在二级市场从澳新银行(ANZ.AX)买入数百万美元。

参与该信贷工具的27家银行包括美国、欧洲、亚洲和地区性银行，其中有花旗、摩根大通、汇丰和中国银行，但高盛未在其中。

沙特阿美计划拿出5%的资产在沙特国内以及一到两个海外地点上市，融资规模将高达1,000亿美元。

高盛和澳新银行未予置评，沙特阿美未立即回复置评请求。

路透3月报导称，沙特阿美聘请摩根大通、摩根士丹利和汇丰担任其首次公开发行(IPO)的国际金融顾问。

其中有两位消息人士表示，当这些聘任都敲定后，高盛料将以全球协调人和簿记行身份参与进来。

路透6月报导称，高盛正在致力于扩大其在沙特的业务。该行最近向沙特资本市场监管机构申请股票交易执照。

一位消息人士认为沙特阿美信贷工具的定价“非常精细”，一些银行业者并不容易从中赚钱，但对于那些打算与沙特阿美建立牢固关系的银行来说，仍具吸引力。

根据2015年的交易声明，五年期和364天期的美元信贷工具利率分别为LIBOR加码12和10个基点。(完)