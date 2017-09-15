谷歌母公司Alphabet与打车公司Lyft洽谈注资事宜--消息

路透旧金山9月14日 - 消息人士周四表示，Alphabet(GOOGL.O)正在与打车公司Lyft磋商投资事宜，有可能进一步加强两家之间的合作。

获得矽谷最大科技企业之一Alphabet的注资，对于Lyft或将是一个激励。Lyft是全球第二大打车服务公司，正在与优步竞争市场份额。

目前暂不清楚Alphabet将注资多少。彭博引述消息人士报导，至少曾讨论过投资10亿美元。

Alphabet和Lyft没有置评。

今年5月Alphabet的自动驾驶汽车部门Waymo与Lyft宣布合作开发汽车自动驾驶技术，但双方均未对该协议提供太多细节。

Lyft最近处于扩张状态，该公司在8月表示已在全美40个州提供服务，覆盖全国94%的人口。

Lyft在4月筹得6亿美元资金，多数来自全球大型投资基金。本轮融资对该公司的估值为75亿美元，高于一年多前进行上一轮融资时的估值55亿美元。

了解该公司的消息人士称，若能获得更多投资，可能进一步推后Lyft的首次公开发行(IPO)计划；该公司原计划可能在2018年上市。消息人士称，Lyft先前并未打算在IPO前进一步融资。

Alphabet自2013年以来一直通过旗下的风险资本公司GV投资于优步(Uber)。不过在该公司旗下分支Waymo今年控告优步窃取商业机密后，这一投资关系变得较为复杂。(完)