“谷歌大脑”联合创始人与鸿海建合资公司 将AI引入工厂

路透12月14日 - Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌部分最优秀人工智能(AI)项目的联合创始人吴恩达(Andrew Ng)周四和iPhone组装商鸿海(2317.TW)组建新合资公司，将把AI和机器学习引入工厂。

消费者目前对AI的体验主要是通过图像识别技术对数字图片进行归类，通过语音识别技术支持数字语音助理，如苹果(AAPL.O)的Siri或亚马逊(AMZN.O)的Alexa。

但在吴恩达的合资公司Landing.ai宣布成立两天前，他在旧金山的新闻发布会上展示了一个案例，在一家工厂的质量控制过程中使用AI进行外观检查。

在很多工厂，是由工人查看从组装线下线的零部件是否存在缺陷。吴恩达播放了一段视频，显示一名工人将一块电路板放在与电脑连接的数字摄像机下方，电脑就能够辨识出零部件的缺陷。

吴恩达说，通常情况下“训练”电脑视觉系统可能需要数千个样本图像，但Landing.ai的系统只需要五张训练图像，从而更容易适应工厂中的不同任务。

吴恩达称，已有投资者前来接洽，但Landing.ai尚未接受外部资金。鸿海(2317.TW)是Landing.ai的首个战略合作伙伴。吴恩达表示，7月以来Landing.ai就一直在与鸿海合作，但他不愿透露具体合作性质，或可能涉及鸿海哪些客户。

他表示，他知道Landing.ai的技术可能会替代工厂工人，但Landing.ai已经在研究如何训练员工从事涉及电脑、且技能及薪酬皆更高的工厂工作。

“我很希望帮助被取代的工人获取所需的技能，”吴恩达告诉记者。

吴恩达是斯坦福大学教授，2011年共同创建了谷歌大脑。2014年他加入百度，负责该公司的人工智能研究团队，今年3月离开百度。(完)