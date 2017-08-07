谷歌员工发表反多元化备忘录 公司官方予以驳斥

路透8月6日 - 全球最大的搜索引擎--谷歌(GOOGL.O)两位高管批评上周末在公司流传的一份备忘录。这份备忘录是一名工程师匿名发出，表示女性在技术和领导力方面表现较弱是“生理原因导致”。

这份备忘录的观点包括，“男性和女性在偏好和能力方面的差异部分因生理原因导致，这些差异或许能解释女性为什么在科技和领导力方面没有与男性同等的表现。”

技术新闻网站Motherboard率先报导了这份员工备忘录，并称一名谷歌员工表示这份备忘录“在公司内部像病毒一样传播”。Gizmodo公开了一份备忘录副本。

这份备忘录引起热议，讨论女性在男性主导的矽谷里获得的待遇。优步及几家风投企业数月前爆出性骚扰丑闻之后，该话题一直沸沸扬扬。谷歌最近新聘请了副总裁Danielle Brown，负责多元化、整合和治理工作。

Brown以一份备忘录作出回应，称其“对于性别做出了不正确的假设。”

谷歌副总裁Aristotle Balogh也在内部发文批评这名员工的备忘录，称不能允许企业文化中存在任何“刻板和有害的假设”。

谷歌一发言人对路透称，Brown和Balogh的声明为谷歌的官方回应。(完)