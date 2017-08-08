主张性别不平等源于生理差异的谷歌工程师遭到解雇

路透8月7日 - 日前Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌解雇了一名员工。这名员工此前发出一份内部备忘录，主张科技业的性别不平等是源于生理上的差异。

写下这份备忘录的工程师James Damore周一在发给路透的电邮中证实他已被炒鱿鱼，声称他被解雇的原因是“深化性别刻板印象”。

Damore表示，他正在寻求各种可能的法律救济。

谷歌称，无法谈论个别员工案例。

Damore上周在一份公司内部备忘录中写道，“男性和女性在偏好和能力方面的差异部分因生理原因导致，这些差异或许能解释女性为什么在科技和领导力方面没有与男性同等的表现。”

根据路透周一看到的公司内部电子邮件，谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)称“备忘录中的部分内容违反了我们的行为准则，同时因为在我们的工作场所宣扬有害的性别刻板印象而越过了底线。”

这份备忘录引起热议，讨论女性在男性主导的矽谷获得的待遇。优步及几家风投企业数月前爆出性骚扰丑闻之后，该话题一直沸沸扬扬。

谷歌负责多元化的副总裁Danielle Brown以一份备忘录作出回应，称其“对于性别做出了不正确的假设。”。(完)