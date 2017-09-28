谷歌将遵守欧盟规定 对所有购物服务竞争对手一视同仁

路透布鲁塞尔9月27日 - 谷歌周三表示，当自家的购物服务和竞争对手竞标搜索网页置顶广告服务时，将会一视同仁，以符合欧盟反垄断规定，并避免再遭罚款。

欧盟执委会6月对谷歌这家全球最受欢迎搜索引擎公司开罚创纪录的24亿欧元(28美元)，并告知该公司停止偏袒自家购物服务。

谷歌必须在9月28日之前停止这些不利于竞争的做法，否则将面临多达全球平均日营收5%的罚款；谷歌是美国Alphabet(GOOGL.O)旗下的公司。

该公司表示，竞争对手将可以通过竞标，获得谷歌“产品列表广告”(Product Listing Ads)上的任何显示位置，证实路透9月18日的报导。

发言人Al Verney表示，“我们给予比较购物服务同样的机会，可以在谷歌搜索结果页显示来自商家的购物广告，就如同我们给Google Shopping的服务一样。”

“Google Shopping将会以相同的条件进行竞争，且将会以独立业务的形式运营，和其他人一样参与广告竞标，”他表示。这些调整将在周四生效，且仅适用于欧洲。

该购物服务将以独立业务的形式运营，其中一个小组将与竞争网站合作，另外一个小组则与商家合作，同时也将接受监管当局监视。(完)