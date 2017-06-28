焦点：欧盟判定谷歌搜寻偏袒自家购物服务 重罚天价27亿美元

路透布鲁塞尔6月28日 - 欧盟反垄断当局周二对Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌课以24亿欧元(27亿美元)的创纪录罚金，因其偏袒自家的购物服务。欧盟就谷歌搜寻与智能手机操作系统的主导优势进行三项调查，第一项裁决俨然是下马威。

这是欧盟执委会对单一企业所处以的最高额反垄断罚款，超越2009年对美国晶片商英特尔(Intel)(INTC.O)的10.6亿欧元罚款，也远高于美国监管机关对任何科技企业的罚金。

欧盟竞争事务执委维斯塔格周二给予谷歌90天时间，终止在网路搜寻中偏袒自家购物服务的做法，否则将面临最高相当于Alphabet全球日均营业额5%的逐日罚款。

“谷歌购物服务的比较策略，不只是在吸引顾客，也不只是让自家商品更胜于对手商品。谷歌反而滥用了搜寻引擎方面的市场主导优势，”维斯塔格在记者会上表示。

谷歌可以轻而易举吸收这笔罚款，但如今必须加快手脚，以满足维斯塔格的顾虑，同时限制对其利润丰厚的搜寻业务的长期冲击。其他科技企业也将观望维斯塔格会对美国科技巨头施压到何等程度，迫使它们对较小的竞争对手进一步让步。

这一决定是欧盟执委会针对谷歌一系列竞争裁决的第一个。该委员会仍在对美国科技巨头采取行动，比如有着900亿美元年营收、6,650亿美元市值的Alphabet。

该委员会还指控谷歌利用其安卓移动操作系统欺压竞争对手，这对该公司来说可能是最为不利的，因为这是多数智能手机所使用的系统。

该公司还被指在在线搜索广告方面封锁竞争对手。

Alphabet股价下跌1%左右。该公司在一份单独的声明中称，将评估欧盟执委会的决定，但预计在第二季提列罚金。

独立金融分析师Richard Windsor表示，谷歌面临的最大风险不是罚金，而是对业务改变的要求。他追踪美国和亚洲最大互联网和移动公司的竞争情况。

谷歌必须在该决定作出后的60天内，向欧盟执委会说明将计划采取什么举措，并定期提交报告。这起裁决涉及八个投诉者，但根据政策，欧盟拒绝透露这些投诉者的名字。

Windsor的计算显示，24.2亿欧元罚金，只相当于Alphabet最新财报中22.6天的经营性现金流。

“可能伤及谷歌并产生更大损害的是，欧盟执委会将针对谷歌采取什么补救措施，”Windsor说，“这才是真正的损害。”

这笔罚金相当于Alphabet营收的3%，是谷歌面临的最大的监管挫折。谷歌2013年在同意调整一些搜索业务操作后，与美国监管机构和解并免受处罚。

在此之前，竞争对手纷纷投诉，比如美国消费者点评网站Yelp(YELP.N)、TripAdvisor(TRIP.O)、英国比价网站Foundem、新闻集团(NWSA.O)及游说集团FairSearch，从而引发了长达七年之久的调查。

如果不遵守裁决，那么基于2016年Alphabet的903亿美元营收，每日罚款将约为1,200万美元。

“这一裁决改变游戏规则。欧盟执委会确认，在谷歌这个全球最常用的搜索引擎上，客户看到的并非是与他们的需求最相关的东西，而是对谷歌来说最好的结果，”欧盟消费者组织BEUC的负责人Monique Goyens说。

FairSearch的法律顾问Thomas Vinje对欧盟执委会的裁决表示欢迎，并敦促执委会对谷歌的安卓移动操作系统相关指控采取行动。谷歌在2013年被指控限制其竞争对手的软件在装有安卓系统的移动设备中运行。

除了吸引眼球的24亿欧元罚款，谷歌可能在很多年内都会被周二这一创造先例的裁决束缚。裁决将谷歌定义为垄断者。

该裁决为监管机构对谷歌更为重要的业务部门采取进一步行动开启了大门，这包括移动电话、在线广告购买和旅行等专业搜索领域。该裁决还降低了竞争对手在对谷歌提起民事诉讼时表明自身受损的证明标准。

谷歌控股公司Alphabet的股价周二收盘跌2.47%。在欧盟当局加大对该公司的调查力度的两年以来，Alphabet股价已上涨一倍。(完)