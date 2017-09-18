谷歌在印度推出数码支付服务

路透新德里9月18日 - Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下的谷歌周一在印度推出一款本地化的支付应用程序，试图在当地迅速发展的数码支付市场中争取一席之地。

印度数码支付市场已经相当拥挤，但预估市场规模到2020年将成长10倍至5,000亿美元，而在印度总理莫迪去年禁止高面额钞票流通之后，民众被迫使用电子钱包及银行卡支付，这也推了数码支付一把。

政府支持的联合支付介面(Unified Payment Interface, UPI)也协助银行业者加入战局，迫使数码钱包业者积极与银行合作，或者是在印度采用这个平台。印度是世界上成长最快的互联网服务市场。

谷歌的支付应用程序名称为Tez，在北印度语中的意思是“迅速”，该程序利用UPI介面，并允许用户将银行帐户与该服务连结。谷歌已经和印度最大银行印度国家银行(SBI)(SBI.NS)、HDFC Bank (HDBK.NS)、印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)(ICBK.NS)、以及Axis Bank (AXBK.NS)等银行业者合作。

Tez将与日本软银(9984.T)和中国阿里巴巴(BABA.N)支持的Paytm等同业竞争；Paytm是印度最大电子钱包业者，拥有超过2.25亿个客户。(完)