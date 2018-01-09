谷歌与索尼及联想结盟开发带触摸屏的智能音箱

路透拉斯维加斯1月8日 - Alphabet (GOOGL.O)旗下谷歌周一表示，其声控虚拟助理今年将在LG电子(066570.KS)和索尼(6758.T)设计的新型平板电脑式设备上亮相，试图挑战亚马逊(AMZN.O)在这个新兴市场的统治地位。

这些新设备被谷歌称为智能显示器，把平板电脑式屏幕引入音箱，音箱可以接受口头命令来执行各种任务，比如播放音乐、调节灯光、锁门和设置闹铃等。谷歌表示，JBL和联想集团(0992.HK)也正在开发智能显示器。

亚马逊2014年推出Echo产品，启动了智能音响市场，该设备包含Alexa虚拟助理。该公司6月份首次添加了屏幕，并将该设备称为Echo Show。

目前，苹果(AAPL.O)语音助理Siri和微软(MSFT.O)的Cortana都没有在带有平板电脑式显示器的音箱上使用。

带有谷歌助理的新款产品周一在拉斯维加斯消费电子展会上推出，标志着首次向亚马逊Echo Show以及更小的Echo Spot发起挑战。Echo Spot也带有显示器。Echo Show于6月份以230美元的价格上市出售，Echo Spot在12月上市，售价是130美元。

谷歌智能显示器用户无法像在平板电脑上一样浏览网页和安装应用程序，但这款新产品针对音质和接受语音命令进行了优化。与命令相关的信息显示在触摸屏上。

配备8英寸和10.1英寸显示屏的联想智能显示器售价分别为200美元和250美元。联想称，该设备将于“今年夏初”上市销售，配置可拍摄720p高清照片的摄像头。三星电子子公司Harman Kardon旗下的JBL、LG和索尼没有宣布定价和发布日期。

这一合作对谷歌十分重要，因谷歌正努力在新的智能音箱领域追赶亚马逊。智能音箱既可以播放音乐，又可以作为音控电子助手使用。研究公司EMarketer预计，2018年美国将有大约4,500万人使用智能音箱。亚马逊在美国市场占有大约三分之二的份额。

亚马逊暂时没有回应置评请求。

负责Assistant的谷歌产品总监Gummi Hafsteinsson称，播放YouTube视频和显示菜谱是智能显示器的首要卖点。

这些设备可以显示餐厅详细信息，通过Google Duo发起视频通话，展示Google Photos中的图片。

谷歌周一未宣布自己的硬件计划。(完)