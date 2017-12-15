中国央企前11月利润同比增长17.2% 混改稳妥推进--国资委

路透北京12月15日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周五公布，中央企业1-11月实现利润总额1.3253万亿元人民币，同比增长17.2%，经营效益稳中向好趋势更加巩固，混合所有制改革稳妥实施。接下来将加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组。

国资委提供的新闻稿并称，央企1-11月中央企业实现营业收入23.6万亿元，同比增长14.3%；央企11月末中央企业平均资产负债率稳定在66.4%，较年初下降0.3个百分点。

“中央企业中已开展混合所有制改革的企业户数占比68.9%，10户开展员工持股试点的中央企业子企业已完成员工出资入股和工商登记。”新闻稿称。

国资委新闻发言人彭华岗在国务院政策吹风会上表示，在前两批混改试点过程中，发改委和国资委共同开展了一次规模较大的调研，对试点当中发现的问题，或企业在试点中需要支持的政策做了比较系统的梳理，重点领域混合所有制改革试点正在逐步有序推进。

他表示，第三批31家国企混改试点名单已经确定，其中中央企业子企业是10家，地方国有企业21家，三批混改试点加起来共50家。

据中国证券报12月初报导，前两批共19家央企混合所有制试点中，通过混改将引入各类资本约3,000亿元人民币；第三批31家试点企业已经国务院批准，房地产、建筑、建材、通信、矿业等五个行业企业混合程度较高。

国资委提供的新闻稿并显示，1-10月，央企化解产能钢铁产能过剩595万吨，化解煤炭过剩产能2,523万吨，均提前完成全年任务。截至三季度末，全面排查央企债券兑付风险，分行业划定负债率警戒线，确保风险可控。

国资委称，下一步，以供给侧结构性改革为主线，进一步完善国有资产管理体制，加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组，积极稳妥发展混合所有制经济，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业，加强监管防止国有资产流失。

同时，通过优化重组，促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜，向实体经济聚焦。推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化，对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革。抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”，继续推动降杠杆、减负债。（完）

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