香港个股：北京燃气蓝天与泰国GPS公司订战略合作，盘初逆市涨逾7%

路透香港1月25日 - 北京市燃气集团旗下的北京燃气蓝天公布与泰国能源投资公司Global Power Synergy Group（GPS）订立战略合作协议以便将业务拓展至亚洲地区，周四盘初逆市涨逾7%。

根据该份不具约束力战略合作协议，各方同意业务集中地将为东南亚、东北亚及大洋洲，潜在合作范围包括为东南亚及东北亚买家采购及买卖液化天然气、向泰国及东南亚之发电厂及/或其他基建供应液化天然气及提高泰国对天然气之使用率。

GPS由泰国零售巨头Central Group之家庭成员兼商人Surangrat Chirathivat及其丈夫出资成立。担任GPS总裁的Surangrat Chirathivat同意按每股0.57港元认购北京燃气蓝天1.5亿股新股，相当于经扩大后股本约1.5%的股份。

北京燃气蓝天表示，“预期可透过认购事项迎入Surangrat Chirathivat从而实现业务协同效益。”

该公司主要从事天然气运输、天然气贸易及配送以及城市燃气及其他相关产品，并秉承“一带一路”发展策略，主动开拓业务布局。单一最大股东北京燃气集团为北京市政府旗下上市公司--北京控股旗下企业。

北京燃气蓝天盘初一度涨逾7%至0.58港元。本地时间10:54，该股升5.56%，报0.57港元；大市恒生指数则跌0.64%。（完）

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