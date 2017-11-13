图表新闻：金市投资者淡定自若 无惧股市大涨及需求下降

路透伦敦11月10日 - 今年面对股市大涨及黄金需求骤降，金价仍展现出韧性，表明投资者对黄金还抱有信心。

10月中以来，股市迭创纪录高位，但金价几乎没什么变动，今年还剩下一个半月时间，金价有望录得2005年以来年度最窄波动区间。与此同时，黄金实货需求在第三季触及八年低点。

但这掩盖了投资者对黄金的稳固潜在支持。虽然今年秋季股市大涨之际金价表现平淡，但投资者并未撤出金市。

“理论上来讲，根据以往经验，当其他市场表现突出且波动率较低时，金价会跌不少，但现在没有人抛售黄金，”Indosuez Wealth Management外汇和贵金属部主管Davis Hall表示。

“在某个时刻，出于某种原因，股市将遭遇一些获利了结，”他表示，“作为对冲，黄金无疑是全球股票持仓高度曝险的最佳替代选择。”

上次股市在2008年金融危机期间大幅下挫时，金价出现长达数年的涨势，达到接近每盎司2,000美元的纪录高点。即便股市开始回升，金价依然维持涨势。

图表：道琼工业指数与现货金价格 tmsnrt.rs/2zxqUcj

过去七周对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓，但由于第三季资金大规模流入，与今年年初相比，净多仓水平仍很高。

图表：黄金净多仓与美国期金价格 tmsnrt.rs/2zUExTq

尽管今年流入黄金交易所上市基金(ETF)的资金稀少(助推过去一季黄金需求来到八年低位)，但也没有大举流出。

图表：黄金ETF持仓vs价格 reut.rs/2zQRMoc

过去一季实货黄金需求简直是骤降，尤其是黄金需求全年也将是如此。然而对黄金来说，并不是像表面看上去那么惨烈。

与多数其他大宗商品不同，黄金实货需求通常是由价格决定，而不是需求决定价格。这在较大的亚洲市场，比如中国和印度尤其如此，当地的投资人买后长期持有，会伺机捡便宜货。

图表：全球消费性黄金需求vs价格 reut.rs/2zSdU1M

投资胃纳是设定金价更为重要的因素。而在这方面，却有诸多的不利因素，除了库存增长和美元走强以外，今年可能再升息一次也是不利因素之一。美元走强使得黄金对于其他货币持有者而言变得更加昂贵。

过去10年间，美联储的利率政策一直都是黄金投资的最大单一推动因素。金融危机过后的超低利率，使得持有无息资产黄金的机会成本维持在最低水平。后来金价持续至去年初的下滑，主要反映了利率开始回归正常化的预期。

美国利率与黄金走势对比图：reut.rs/2zy4RSV

美联储的确已经在推进升息，但迄今为止步伐相对缓和。鉴于温和派鲍威尔将在明年初接替叶伦担任美联储主席，外界愈发相信这种政策会延续下去。

“在鲍威尔领导下，下个季度美联储政策将基本维持不变，这对黄金而言将是好消息，”CPR Asset Management投资组合经理Arnaud du Plessis称，“如果当初是(更偏向鹰派的)泰勒被选中，那么情况肯定不一样。”

与此同时，市场上还有许多因素支持金价。

三菱分析师Jonathan Butler表示，美国公债收益率曲线趋平，表明投资者可能正在离开名义上较安全的短期美债，转而进入股市等风险较高的资产。他说，传统上，这被视为前方有麻烦的指示牌。

“看起来的确又是一个不祥之兆，”他说，“股市屡创纪录新高，美元表现不错，但公债收益率暗示固定收益市场有些事不太对头。”

“金价还有一个支撑因素，就是黄金可以作为防范某些风险较高的股票交易的工具。”(完)