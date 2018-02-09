图表新闻：铜矿薪资谈判进展顺利 多头押注罢工的期望恐落空

路透伦敦2月8日 - 由于今年铜矿薪资协议谈判日程紧锣密鼓，一些铜市多头将赌注压在劳资纠纷上面。但如果两家铜矿的初步协议能成为与矿工达成更多协议的指路牌，那么这些多头的期望可能落空。

指标期铜价格在12月大涨12%，部分因为担心如果工人罢工会导致供应短缺。主要产铜国智利和秘鲁的很多大型铜矿的薪资协议今年到期，包括知名的埃斯孔迪达(Escondida)矿。

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智利国营铜业公司(Codelco)上月末称，已和Andina铜矿工人达成协议。Lomas Bayas矿的工人在1月初接受了嘉能可(GLEN.L)的合同提议。

“失望的风险很可能和罢工成真的风险一样大，看看去年的情况就知道了，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻哥本哈根的大宗商品策略主管Ole Hansen说。

“当时发生了一些严重的供应中断，而价格波动并不是那么剧烈。”

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**智利埃斯孔迪达铜矿**

全球最大的铜矿--智利埃斯孔迪达矿去年受到长达六周的罢工的冲击，导致该矿2017年的产量下降7.8%至90.3万吨。

代表罢工工人的工会选择按旧的劳务合同返工，实际上将有关新合同的谈判推入了2018年。该矿由澳洲矿业巨擘必和必拓 (BHP.AX)运营。

上周，工会对在定于6月举行的正式谈判开始之前、启动新劳动合同磋商的可能性提出了质疑。

尽管工会的态度强硬，但诸多分析师认为去年那场延长的罢工不会再现。

“看看埃斯孔迪达将于6月续约的主要合同，我们怀疑工人或矿企是否都想再经历一次长久的罢工，”由Hamza Khan牵头的ING分析师在报告中称。

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瑞银集团(UBS)的分析师Daniel Major在报告中表示，其他几个铜矿的劳资合约谈判对象是主管或专业人士，一般认为他们罢工的可能性较小。

**干扰**

一些分析师称，即使在去年，铜市受到一系列干扰，实际损失的铜产量仍低于预期。

“去年我们的预期为5.5%，但据我所知，迄今为止实际只有5.2%，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称，补充说，在第四季度产量报告全部发布之前，无法确定去年的最终数据。

汤森路透GFMS的Karen Norton表示，初步数据显示去年的干扰率为5.1%，接近长期平均水平，且低于2015年的6%。

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Lloyd估计，今年有待协商薪资合同的几个矿场约占全球铜产量的31%，但她并不认为会有全面罢工行动。

去年全球第二大铜矿--印尼的Grasberg铜矿因为与政府的争议而停产，但经营方美国自由港麦克默伦铜金矿公司 (FCX.N)在1月25日宣布，在公司同意转让该矿的51%股权后，更接近就经营许可达成协议。

“目前，政府实际上有动力批准该矿生产，”Lloyd说。“因此我们实际上将今年生产干扰率(的全球预估)调低至4.8%。”

Hansen认为，即便因为干扰导致产量下降，库存的上升也可以起到缓和作用。

交易所交割仓库的总库存自12月初以来已增加逾20%，至逾70万吨。(完)