图表新闻：美联储缩表行动对新兴市场的影响相当于升息三次--IIF

路透伦敦7月27日 - 国际金融协会(IIF)一项研究结果显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减其4.5万亿(兆)美元资产负债表的计划，可能会在明年对新兴市场带来相当于三次升息的紧缩效果。

IIF表示，美联储的缩表计划还可能最多令股票和债券资金流减少250亿美元。

美联储周三发表的声明巩固了市场预期，即该央行可能将在9月开始大刀阔斧的缩表进程。

联储最初的缩表行动将是，不再将到期公债与抵押支持债券(MBS)的回笼资金用于再投资。该央行此前通过购买这两种债券来应对全球金融紧缩局面。

据IIF计算，这会在明年将美联储资产负债表规模削减逾2,000亿美元，前提是假定美联储暂时仍将部分资金进行再投资。

作为IIF高级总监之一的Sonja Gibbs还预估，在其他条件不变的情况下，美联储公债持有规模下降650亿美元，就相当于新兴市场投资组合规模，也就是外国投资者的股债购买量，减少65-70亿美元。

“在影响力方面，约相当于美联储升息25个基点，”Gibb并称。

她表示，因此美联储明年预期2,000亿美元的缩表规模，“或多或少”相当于美国三次正常的升息。

图表1：美联储、欧洲央行、日本央行、瑞士央行和英国央行资产负债表规模 tmsnrt.rs/2uI8Qah

图表2：新兴市场实质有效汇率 tmsnrt.rs/2fHdpx5

图表3：美元在美欧央行升息期间表现 tmsnrt.rs/2uAL5UG

图表4：2000年以来新兴市场投资流向 reut.rs/2eNPeOo

图表5：新兴市场资金流入及与发达市场增长差异 reut.rs/2eNDMlQ (完)