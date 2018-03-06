图表新闻：外资2月削减亚股持仓 创2015年8月以来最大卖超

路透3月6日 - 外资2月在亚洲股市转为卖超，在市场波动加剧及美债收益率攀升之际，单月资金外流规模创逾两年来最高。

来自亚洲七家交易所的2月数据显示，外资资金外流总额约达90亿美元，为2015年8月以来最高。1月时资金流入仍有70亿美元。

一些分析师指出，基于亚股估值持续高企，及美国总统特朗普的关税计划疑虑，外资料将进一步撤出亚洲。

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台湾市场2月外资流出逾30亿美元，在亚洲居冠，韩国及泰国分别外流26亿及13亿美元。

“2月市场波动率大涨，围绕借贷成本升高的担忧加剧，令全球股市承压，”IG新加坡的市场策略分析师潘婧怡表示。

最受关注的衡量标普500指数短线波动指标—芝加哥期权交易所波动率指数在2月初跳涨至两年半高位。

“亚洲市场并未幸免，不安情绪弥漫整个区域，引发资金从风险较高的亚洲资产外流，”潘婧怡并称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数2月累计下跌约5%，创下逾两年最大月线跌幅。

外资流出亚洲市场部分是因美国公债收益率的魅力，该收益率2月触及四年高点2.941%，因担心美国通胀将升温。

尽管近期出现修正，但印度、中国、印尼和菲律宾股市上月底的市盈率(本益比)仍高于10年均值，分析师称这表明外资可能进一步抛出。

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亚洲股市还可能因特朗普的钢铝进口关税计划而进一步承压。韩国仅次于加拿大和巴西，是美国的第三大钢材供应国，料因关税计划而受创最严重。向其提供钢材的亚洲其他国家和地区是日本、台湾和印度。

“美国关税计划肯定让避险情绪加重了一些，这种不利进展可能让市场在未来数月保持警惕，抑制外资流入。”IG的Pan说。(完)