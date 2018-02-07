图表新闻：外资2月初缩减亚股部位 因股市哀鸿遍野

路透2月7日 - 外资在本月首周缩减亚股部位，因亚股笼罩在全球股市全面下跌及美债收益率上扬后波动率激升的阴霾下。

交易所数据显示，本月迄今外资在韩国股市卖出约20亿美元，在台湾股市卖出13亿美元。印尼、菲律宾和泰国股市同期亦见到资金出走。

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这波跌势系因美债收益率急升而起；上周五数据显示美国薪资增幅为2009年以来最大，引发外界担心通胀上升且有可能利率也会上升后，美债收益率因而急升。

10年期美债收益率周三在亚洲盘跌至2.7659%，本周稍早一度升至四年高位2.885%。

法国兴业银行亚股策略团队负责人Frank Benzimra指出，亚洲金融资产的资金流入状况，取决于美国金融情势(financial condition)，像是标普指数回报、CBOE波动率指数(VIX)及信用息差。

他表示，基于波动率升高及信用息差可能扩大等现象，美国金融情势将比去年更具挑战性。

Cboe波动率指数(VIX)周二跳升至两年半高点37.32。最新报29.98。

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此外，一些分析师表示，过去几天的股市大跌并非熊市的开端，因亚洲经济基本面及企业获利仍然强劲。

汤森路透数据显示，根据28%已公布业绩的亚洲企业财报来看，2017年第四季净利平均较分析师预估高出6%。

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一份星展银行的报告指出，对于中长期投资人而言，当前一连串的盘整代表着取得亚洲曝险的契机。

星展银行报告指出，“当前市场动荡，和近几年见到的其他景气循环中期修正相仿，而这类拉回先前也与芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数的窜升同时发生，之后市场回归理性。”

以未来12个月的预估获利来看，1月底亚洲股市的市盈率(本益比)为14.22倍，远低于美国的18.87倍及全球的17.1倍。

1月交易所数据显示，外资上月在亚洲股市投资金额为70亿美元，为2017年3月以来最高的资金流入金额，上月外资主要流入台湾、印度及韩国。(完)